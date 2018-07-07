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زعيم المتمردين فى جنوب السودان سيعين مجددا نائبا للرئيس

السبت، 07 يوليه 2018 10:33 م
زعيم المتمردين فى جنوب السودان سيعين مجددا نائبا للرئيس رياك مشار نائف زعيم المتمردين
(أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية السودانى، اليوم السبت، أن طرفى النزاع فى جنوب السودان توصلا السبت فى أوغندا إلى اتفاق حول تقاسم السلطة ينص على تولى زعيم المتمردين رياك مشار مجددا منصب نائب الرئيس.

وقال الوزير الدرديرى أحمد اثر اللقاء الذى عقد فى كمبالا بهدف إنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية فى جنوب السودان "لقد تم الاتفاق على أن يكون هناك اربعة نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان الى جانب رياك مشار الذى سيتولى منصب النائب الأول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذى سيمنح لامرأة من المعارضة".

 

       

 


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