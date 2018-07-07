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السبت، 07 يوليه 2018 04:27 م
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روسى يبتكر تصفيفة شعر غريبة من وحى كأس العالم

السبت، 07 يوليه 2018 03:11 م
روسى يبتكر تصفيفة شعر غريبة من وحى كأس العالم المونديال فى روسيا
رويترز
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ألهم الهوس بكرة القدم مصفف الشعر الروسى جورجى كوت بفكرة تصفيفة غريبة بوضع كرة فوق الرأس مما يجعل أى فرشاة عاجزة عن تمشيط الشعر.

وعشية مباراة بلاده أمام كرواتيا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام اليوم السبت ابتكر كوت تصفيفة بوضع كرة قدم على الرأس لتلتف حولها خصلات الشعر بألوان علم روسيا.

وستقام مباراة اليوم في سوتشى. ولن تكون تصفيفة الشعر التي ابتكرها كوت مناسبة كثيرا لمن سيذهبن لمتابعة المباراة فى الاستاد حيث ستحجب الكرات فوق رؤوسهن الرؤية عن الآخرين.


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