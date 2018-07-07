رفع درجة الاستعداد بهيئة موانئ البحر الأحمر لبدء سفر العمالة المصرية بدول الخليج

كتب رضا حبيشى

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر رفع درجة الاستعداد بموانى الهيئة ( سفاجا ، الغردقة ، نويبع ) لبدء سفر العمالة المصرية بدول الخليج ، حيث تم التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء اجراءات سفر العمالة عبر موانى الهيئة .

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس الهيئة وفق بيان صحفى على تقديم كافة التسهيلات وتوفير الاعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش و الجمارك لسرعة انهاء الاجراءات مع زيادة اعداد الحمالين و مراقبتهم بصرامة لمنع استغلالهم للركاب وزيادة اعمال التأمين بما يتناسب مع الاعداد المتزايدة من الركاب.

والتنبيه على التوكيلات الملاحية ومالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بأربع ساعات مع تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين و الملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه وتجهيز قرى خدمة الركاب والتنسيق مع ادارة المرور و محافظتى البحر الاحمر و جنوب سيناء لتوجيه باصات الركاب لقرى الحجاج لمنع تكدسها امام بوابات الميناء وبالشوارع الجانبية.

كما تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر وتزويدها بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الارصفة والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى والمراكز الفرعية بالموانى لاستقبال اى احداث طارئة وسرعة العمل على حلها .

وأوضح يوسف ان لجنة من التفتيش البحرى تقوم بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار و توفير كافة اجراءات التأمين و معدات الاطفاء و الانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب و فى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .

و اشار الى قيام ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف احداهما بجوار العبارة والاخرى بجوار صالة السفر مجهزين بالاسعافات الاولية مع تزويد صالات السفر بالاطباء و كافة التجهيزات الطبية للحالات الطبية العاجلة والطوارىء .