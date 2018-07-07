ربة منزل بالشرقية تلقن مغربية علقة ساخنة لزواجها من طليقها

الشرقية- فتحية الديب

حررت سيدة مغريبة الجنسية، مقيمة بمحافظة الشرقية، اليوم، محضر بقسم شرطة ثاني الزقازيق، تتهم فيه طليقة زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح، بسبب زواجها من طليقها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ر ل" 34 سنة مغربية الجنسية، مقيم مدينة الزقازيق،دائرة قسم ثاني الزقازيق، تتهم فيها طليقة زوجها " ش ال ع "مقيمة دائرة القسم، بتلقينها علقة ساخنة، بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وإحداث إصابتها بالرأس وكدمات بالوجه، بسبب خلافات علي طليق المشكو في حقها" محمد م إ" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9856 جنح القسم لسنة 2018.