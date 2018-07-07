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رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور أهتم بمال الوقف - صور

السبت، 07 يوليه 2018 11:54 ص
رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور أهتم بمال الوقف - صور جانب من افتتاح دورة الشئون القانونية المتخصصة بمسجد النور
كتب لؤى على - تصوير حازم عبد الصمد
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قال المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هيئة الاوقاف تستحق مكان أكبر مما حدد لها بالقانون، فعندما كنا نسمع كلمة الوقف فكان لنا لفظ مخيف لأن القائم على مال الوقف مؤتمن عليه، فهيئة الأوقاف هى هيئة استثمارية وإذا كان المستثمر يبغى العائد فالاستثمار فى الهيئة عائدها عند الله تعالى وهو أفضل استثمار .
 
 
وأضاف ندا، خلال كلمته بافتتاح دورة الشئون القانونية المتخصصة فى مجال شئون الوقف، بمسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدستور اهتم بمال الوقف.
 
 
ويحضر الدورة أكثر من 120 قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة وبعض محامى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك فى إطار خطة الوزارة والهيئة لعقد سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة فى مختلف المجالات. 
 
 
وتنعقد الدورة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين ووكلاء الوزارة للشئون القانونية بالوزارة والهيئة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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