video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يجرى 4 اتصالات هاتفية لمتابعة حريق مستشفى الحسين الجامعى

السبت، 07 يوليه 2018 08:05 م
رئيس الوزراء يجرى 4 اتصالات هاتفية لمتابعة حريق مستشفى الحسين الجامعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ، تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعى، وأجرى 4 اتصالات مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزيرى الداخلية والصحة، ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على إنهاء أعمال الإطفاء، والرعاية الكاملة للمصابين.
 
وعقب علمه بالحريق مباشرة، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، لحشد جميع الإمكانات والتنسيق الكامل، لسرعة تواجد معدات وأفراد الإطفاء، مع إخلاء المستشفى من المرضى، والمتابعة بشكل مستمر حتى انتهاء أعمال الاطفاء.
 
كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى اتصالاً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث، خاصة جهود إخلاء ونقل المرضى المحجوزين داخل المستشفى إلى المستشفيات المجاورة. 
 
ووجه رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى، والتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى، مشدداً على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أولاً بأول.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يتفقد حريق مستشفى الحسين.. ويوجه باتخاذ اللازم

وزيرة الصحة: كل الدعم من المستشفيات لمصابى حريق مستشفى الحسين الجامعى

النائب إسماعيل نصر الدين يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن حريق مستشفى الحسين

شيخ الأزهر يوجه بتحقيق عاجل حول أسباب حريق مستشفى الحسين ومحاسبة المسئولين

حريق الحسين

مستشفي الحسين

شيخ الازهر

مصر




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة