رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: المساجد تخضع لرقابتنا وملاحقة متسللى المنابر

كتبت : نورا فخرى

قال جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن كافة المساجد تخضع لرقابة الوزارة، ويتم ملاحقة ومطاردة الذين يتسللوا لاعتلاء منابر المساجد من أصحاب الأفكار المتطرفة، متابعًا: "الجهود المبذولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة لتطهير المساجد من الأفكار المتطرفة، لو حدث قبل ذلك ما وصلنا إلى خروج الناس إلى الشوارع ولا وجدنا التمرد".

وأضاف طايع، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومى لبرلمان الطلائع المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، السبت، تحت عنوان " نواب بكرة.. أمل ومستقبل مصر" والتى شهدت حضور وكيل مجلس النواب السيد الشريف، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، أنه بالأمس القريب تم تحرير 3 محاضر لعدد من الأئمة الذين صعدوا المنابر بدون تصريح، متابعًا: "نلاحق هؤلاء ليلًا ونهارًا".

وتابع القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه يتم منح الأئمة دورات تدريبية بشكل مستمر لتجويد أدائهم سواء لغويًا أو فقهيًا، لافتًا إلى أن فكرة برلمان الطلائع التى انطلقت منذ 14 عامًا، حذت حذوها البرلمانات العربية، بما يحقق الريادة لمصر.

وفى ختام كلمته، طالب طايع، الشباب المشاركون لاسيما الذين يمثلون الحكومة بنموذج المحاكاة بالدراسة جيدًا لتكون الردود قوية وليست ضعيفة فيتم إظهار الحكومة بأنها عاجزة، قائلًا: "الحكومة قادرة على العطاء وإزالة كافة المشاكل وليس لمصلحة أحد أن تبدو المشكلة أكبر من الحل أو أن المسئول الحكمومى لا يستطيع الرد.. ونريد للتجربة أن تكون ناجحة ".

وكان عدد من الشباب الممثل للنواب بنموذج المحاكاة، قد أثاروا خلال طلبات الإحاطة التى تقدموا بها بضرورة قيام وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على المساجد والزويا غير المنضمة للوزارة بما لا يسمح بنشر الفكر المتطرف من خلالها، وأخر عن تدنى مستوى بعض الأئمة والدعاة بالمساجد.