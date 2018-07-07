رئيس الفلبين يتطاول على الذات الإلهية ويتعهد بالاستقالة حال إثبات وجود الله

كتب: هانى محمد

تطاول رودريجو دوتيرتى، رئيس الفلبين، على الذات الإلهية، متعهدا بتقديم استقالته إذا أثبت أحدهم "وجود الله" خالق الكون على حد زعمه.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن دوتيريتى تطرق خلال كلمة له مساء أمس فى مدينة دافاو، إلى الخطيئة الأصلية فى المسيحية، متسائلا: "أين هو منطق وجود الإله؟"، مضيفا "إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع الرب ورؤيته من خلال صورة أو التقاط سيلفى معه، فإننى سأستقيل فورا".

وافترض دوتيريتى، أنه لا بد من وجود إله أو كائن أعلى لمنع مليارات النجوم وغيرها من الأجسام السماوية من التصادم بوتيرة كانت ستهدد مصير البشرية منذ زمن طويل.