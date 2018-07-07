رئيس الحكومة التونسية يتفق مع الاتحاد العام للشغل على رفع الحد الأدنى للأجور

تونس (أ ش أ)

وقع كل من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى اليوم السبت، بقصر الضيافة بقرطاج اتفاقية لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأفاد الطبوبى فى تصريح بأنه لم يتم بعد تحديد نسبة الزيادة فى الأجر الأدنى، على أن يتم النظر فيها مع الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة فى لقاء تشاورى ثان.

من جهته، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للعاملين والمتقاعدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

وعبر عن أمله فى أن يسهم هذا الاتفاق فى تنقية المناخ الاجتماعى العام، وتحقيق بعض المكاسب لمختلف الطبقات الاجتماعية التى "أصبحت تعيش تحت ضغط كبير، ومن أجل البناء لمستقبل أفضل قوامه السلم الاجتماعى"، حسب قوله.