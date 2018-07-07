video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة التونسية يتفق مع الاتحاد العام للشغل على رفع الحد الأدنى للأجور

السبت، 07 يوليه 2018 07:28 م
رئيس الحكومة التونسية يتفق مع الاتحاد العام للشغل على رفع الحد الأدنى للأجور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

وقع كل من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى اليوم السبت، بقصر الضيافة بقرطاج اتفاقية لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأفاد الطبوبى فى تصريح بأنه لم يتم بعد تحديد نسبة الزيادة فى الأجر الأدنى، على أن يتم النظر فيها مع الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة فى لقاء تشاورى ثان.

من جهته، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للعاملين والمتقاعدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

وعبر عن أمله فى أن يسهم هذا الاتفاق فى تنقية المناخ الاجتماعى العام، وتحقيق بعض المكاسب لمختلف الطبقات الاجتماعية التى "أصبحت تعيش تحت ضغط كبير، ومن أجل البناء لمستقبل أفضل قوامه السلم الاجتماعى"، حسب قوله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس التونسى: ليبيا هى حليفنا الاستراتيجى

وزير الخارجية الليبى يؤكد حرص بلاده على استعادة حجم التبادل التجارى مع تونس

حزب "نداء تونس" ينهى تحالفه مع "النهضة" ويكشف أسباب انهزامه بانتخابات البلدية

تونس

اخبار تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحكومه التونسيه




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة