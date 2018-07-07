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رئيس الأعلى للإعلام: أتواصل مع النائب العام لتوضيح موقفنا من وقف النشر بقضية 57357

السبت، 07 يوليه 2018 02:01 م
رئيس الأعلى للإعلام: أتواصل مع النائب العام لتوضيح موقفنا من وقف النشر بقضية 57357 مكرم محمد احمد
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس الأعلى بشأن وقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك بعد تلقيه مذكره من النائب العام يؤكد فيها رفضه لقرار المجلس.

 

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

وتابع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "إذا كان يرى النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما".

 

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