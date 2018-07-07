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رئيس الأركان السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره بدولة زيمبابوى

السبت، 07 يوليه 2018 05:17 م
رئيس الأركان السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره بدولة زيمبابوى قوات الجيش السودانى
الخرطوم ( أ ش أ )
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تسلم الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحى رئيس الأركان المشتركة بالجيش السودانى، رسالة خطية من نظيره بدولة زيمبابوى فيليب فالييرو سيباندا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها.

وسلم الرسالة اليوم السبت، بالخرطوم العقيد الركن تيدى أندوفو، كبير المعلمين بكلية القيادة والأركان الزيمبابوية، الذى يزور السودان على رأس وفد رفيع يضم عددا من المعلمين والدارسين فى إطار جولات الركن التى تنظمها الكلية.

وأشاد رئيس الأركان المشتركة السودانى، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومواقف زيمبابوى الداعمة للسودان فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشار أندوفو ، فى تصريح صحفى إلى التاريخ المشترك بين البلدين فى مناهضة الاستعمار وحركة التحرر فى إفريقيا، منوها إلى أن الزيارة تأتى تأكيدا على موقع السودان الجيوسياسى الهام فى المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لتطوير هذه العلاقات فى كافة المجالات والخروج بها إلى آفاق أرحب.

 


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