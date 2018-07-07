رئيسة كرواتيا تصل إلى سوتشى لحضور مباراة منتخب بلادها أمام روسيا

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وصلت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، إلى مدينة سوتشى الروسية، اليوم السبت؛ لحضور مباراة ربع نهائى كأس العالم بين منتخب بلادها ونظيره الروسى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن الرئيسة الكرواتية جاء إلى جانبها وفد كبير من مشجعى كرواتيا، مشيرة إلى أن السيدة كوليندا قد تزور متحف المجد الرياضى بسوتشى.

وكان المركز الصحفى للحكومة الروسية قد أعلن - في وقت سابق - أن رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف والرئيسة الكرواتية من المتوقع أن يحضرا مباراة دور الثمانية بين منتخبى بلديهما مساء اليوم.

ووفقا للمركز الصحفى، فإن ميدفيديف سيجتمع مع رئيسة كرواتيا اليوم أيضا، فى إطار التطلع لمناقشة القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والثقافة والعمل الإنسانى.