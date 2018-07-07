رئيسة النقل العام الأسبق بـ"أحداث الوزراء": تحويل المسار كتابيا بالمظاهرات

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"،وقالت الشاهدة الثالثة بجلسة اليوم، إنها شغلت منصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام من يوليو 2011 وحتى 10 ديسمبر 2013، وأكدت على أنه فى حال وجود مظاهرات بالشوارع يتم تحويل مسارات الأتوبيسات بمذكرات كتابية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

ونادت المحكمة على الشاهد الثانى بجلسة اليوم، الشيخ أحمد شوقى، وقال بعد حلف اليمن، أنه كان يشغل منصب مفتش مساجد منطقة وسط البلد، وعن معلومته حول التعدى على أى من المساجد بمنطقة القصر العينى، أكد الشاهد على أنها تتبع منطقة أوقاف غرب القاهرة.

ونادت المحكمة على الشاهدة الثالثة بجلسة اليوم، وقالت بعد حلف اليمن، أنها شغلت منصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام من يوليو 2011 وحتى 10 ديسمبر 2013، وأنه فى حالة وجود مظاهرات يتم تغير مسار أتوبيسات هيئة النقل العام.

وأضافت الشاهدة، أن تحويل مسارات سيارات هيئة النقل العام فى حال وجود مظاهرات يتم تحويل مسارات الأتوبيسات بمذكرات كتابية، ويتم تحويل مسارات الأتوبيسات فى مواقع المظاهرات بناء على وجود إشارة من الأمن.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.