دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأحد

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: إنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء على غرار المؤسسات الكبرى

السبت.. بدء القوافل الطبية بوحدة بطفنيس الصحية بإسنا فى الأقصر

وزارة التموين:

وزير التموين يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة بدء إضافة المواليد بالبطاقات

الوزراء: الحكومة حريصة على توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة (فيديو)

وزارة التضامن الاجتماعى:

صور.. غادة والى: تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بـ18 مليون جنيه لأمهات أطفال المدارس

وزارة التربية والتعليم:

نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح

التعليم: نحتاج 5300 فصل دراسى لتقليل الكثافات برياض الأطفال والأول الابتدائى

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

وزارة الإسكان:

​ مدبولى: 600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 وحدات بمشروع معا لتطوير العشوائيات

طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز عبر موقع المجتمعات العمرانية الأحد

وزارة الأوقاف:

فيديو وصور.. وزير الأوقاف: طاعة الرسول واجبة وهناك فهم خاطئ شائع للسنن النبوية

مدير مساجد الأوقاف: خطبة الجمعة على موقع الوزارة والوقت المحدد لها 20 دقيقة

وزارة النقل:

وزير النقل: الفائدة الاقتصادية للدائرى الإقليمى 900 مليون جنيه سنويًا

وزير النقل: نستهدف نموا إقتصاديا 7% خلال العام القادم

وزير النقل: انخفاض الحوادث بنسبة 25% بسبب تطوير شبكة الطرق

"السكة الحديد" على موعد مع تحسين الخدمات.. رئيس الهيئة: تحديث أسطول القطارات وإحداث نقلة نوعية فى الخدمة بإتمام أكبر صفقة عربات خلال أيام.. ويكشف: بدء توريد 1300 عربة مكيفة ومميزة قبل نهاية 2021 بـ20 مليار جنيه

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تشكل لجنة للإشراف على مشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا

فى بنى سويف "الجلد العقدى" موت وخراب ديار.. شكاوى للفلاحين من انتشار المرض.. برلمانى يتبرع بـ50 ألف جنيه لتعويض المتضررين.. لجنة من وزارة الزراعة لمتابعة تفشى المرض.. والطب البيطرى: تحصين 217 ألف رأس أبقار

وزارة التعليم العالى:

اليابانية لتطوير العلوم: الملتقى الـ11 للأمل لشباب الباحثين 4 مارس 2019

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

وزارة الكهرباء:

تعرف على أهمية مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا × 9 معلومات

وزارة القوى العاملة:

الأحد.. تلقى طلبات التدريب على "الخدمات البترولية" مجانا بمكافأة 2300 جنيه

"القوي العاملة": استرداد 11 مليون جنيه الكفالة البنكية لـ625 مصريا بلبنان