خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

كشف التقرير الدورى لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة التابع لوزارة الصحة، وترأسه الوزيرة هالة زايد، ارتفاع عدد البلاغات التى يتلقاها الخط حول زواج الأطفال ليصل إلى 61% من إجمالى البلاغات التى يتلقاها الخط خلال عام 2018.

وقال تقرير خط نجدة الطفل، الذى نشره المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر موقعة الرسمى، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى أعداد البلاغات التى استقبلها الخط من محافظة الفيوم والتى استحوذت على ما يقرب من 91% من أعداد البلاغات خلال الفترة الماضية.

وتابع التقرير، أن محافظة الفيوم من المحافظات التى ينتشر فيها زواج الأطفال، وهو ما ظهر من خلال قراءة عدد البلاغات بمحافظة الفيوم خلال النصف الأول لعام 2018، وبلغت 193 بلاغًا من أصل 218 بلاغًا تخص محافظة الفيوم منذ عام 2014.

وأوضح التقرير، أن محافظة القاهرة من المحافظات التى ينتشر فيها زواج الأطفال بعد الفيوم بنسبة 7.4% ثم الجيزة ثم الدقهلية قم محافظة الشرقية، وتابع التقرير: جاءت النسبة الأغلب للإبلاغ عن حالات زواج للأطفال لم تتم بالفعل ولحالات زواج عرفى حتى يتم وصول البنت للسن القانونى وبلغ عددها خلال الفترة الأخيرة 337 بلاغًا.

وتلقى الخط بلاغات عن مأذون شرعى أو موثق بنسبة 10% من أجمالى البلاغات، وأنقسم مابين 31 بلاغًا للإبلاغ عن مأذون شرعى اعتاد عقد قران البنات دون السن مقابل المال و10 بلاغات للإبلاغ عن شخص اعتاد إعداد عقود الزواج العرفى بغرض تزويج البنات دون السن، ثم جاءت بلاغات بلغ عددها 10 بلاغات تخص تزويج بنات بغرض الاتجار وجمع المال، وورد للخط 9 بلاغات لحالات تم تزويجها بالفعل.

وقال التقرير، إن عمر الــ 15 سنه هو العمر الأكثر تكراراً لتعرض الأطفال للزواج المبكر من خلال البلاغات الواردة للخط منذ 2014 وحتى الآن، وذلك بنسبة ثُلث البلاغات يليها عمر 16 سنوات بنسبة 23% ثم عمر 14 سنة بنسبة 15%.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى مقرر المجلس القومى للسكان لــ"اليوم السابع"، إن الفترة المقبلة ستشهد عرضًا لكامل الملفات على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خاصة ملفات زواج الأطفال وختان الإناث وخط نجدة الطفل، مضيفة أنها جهزت كافة التقارير الاسترشادية للوزيرة حول هذه الملفات لعرضها والبدء فى استكمال تنفيذ الخطط.

وتابعت الدكتورة عزة العشماوى: أطلقنا ورقة السياسات من أجل التغيير للقضاء على زواج الأطفال فى إطار نشاط المرصد القومى للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن إحدى أولويات المجلس هو القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، وتابعت: نعمل بناء على توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل واللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل ورفاهية الطفل بالاتحاد الإفريقيى.

وقالت، إنه يتم حاليًا تفعيل لجان حماية الطفل خاصة فى المناطق التى يتفشى فيها زواج الأطفال، متابعة: يتم كتابة تعهدات على الأهل فى كل الحالات التى يتم ضبطها أمام النائب العام وتوجيه التوعية الكاملة لهم منعًا لتكرار التجربة، مشيرة إلى أن الجهات الشريكة كالجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا فى نشر التوعية، مضيفة أنه مع الإبلاغ عن أى حالات يتم توجيه لجان تقصى حقائق لمتابعة الموقف والوقوف على الأسباب وإزالتها.

وأوضحت، أن النسب التى وردت بتقرير خط نجدة الطفل ليست ممثلة لكل الجمهورية، ولكنها مؤشر على ارتفاع وتيرة زواج الأطفال بالمقارنة بالسنوات الماضية.