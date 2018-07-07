video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى شمال الجيزة يعلن إعادة تشغيل أتوبيس خط "العامل الأول – المحطة" بإمبابة

السبت، 07 يوليه 2018 01:00 ص
حى شمال الجيزة يعلن إعادة تشغيل أتوبيس خط "العامل الأول – المحطة" بإمبابة أتوبيس
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن محمد نور الدين، رئيس حى شمال الجيزة، إعادة تشغيل أتوبيسات هيئة النقل العام بشوارع العامل الأول، ومحمد حجازى ونفق المنيرة وترعة السواحل وشارع المحطة بداية من اليوم السبت، وذلك تيسيرا على المواطنين من أهالى إمبابة، وفى إطار الحرص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وبناء على توجيهات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة وبالتنسيق مع اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء ورئيس هيئة النقل العام.

وأضاف "نور الدين" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير نفق المنيرة والعمل على تجريده ورفع كفائته، إلى جانب تركيب كشافات إضاءة بجسم النفق ورفع كفاءة وصيانة كشافات أعمدة الإنارة، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد والتجهيز لدهان النفق والأرصفة بعد تجريد الأتربة وغسيل الأسوار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صاحب مصنع لاستخدامه بلاستيك القمامة فى تصنيع مواسر الصرف الصحى بالجيزة

القبض على عاطل انتحل صفة مستشار بجهة حكومية للنصب على المواطنين بالجيزة

صور.. "نظافة الجيزة" تشن حملة لرفع كفاءة الطرق بالهرم والعجوزة

ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ أحكام قضائية بالجيزة

اخر الاخبار

اخبار مصر

نفق المنيرة

امبابة

الجيزة

حي شمال الجيزة




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة