حى شمال الجيزة يعلن إعادة تشغيل أتوبيس خط "العامل الأول – المحطة" بإمبابة

كتب إبراهيم سالم

أعلن محمد نور الدين، رئيس حى شمال الجيزة، إعادة تشغيل أتوبيسات هيئة النقل العام بشوارع العامل الأول، ومحمد حجازى ونفق المنيرة وترعة السواحل وشارع المحطة بداية من اليوم السبت، وذلك تيسيرا على المواطنين من أهالى إمبابة، وفى إطار الحرص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وبناء على توجيهات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة وبالتنسيق مع اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء ورئيس هيئة النقل العام.

وأضاف "نور الدين" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير نفق المنيرة والعمل على تجريده ورفع كفائته، إلى جانب تركيب كشافات إضاءة بجسم النفق ورفع كفاءة وصيانة كشافات أعمدة الإنارة، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد والتجهيز لدهان النفق والأرصفة بعد تجريد الأتربة وغسيل الأسوار.