حكومة هايتى تطالب مواطنيها بـ"ضبط النفس" إثر احتجاجات فى البلاد

أ ف ب

طالب رئيس وزراء هايتى السبت مواطنيه بـ"ضبط النفس" عقب تصاعد التوتر على خلفية الاعلان عن زيادة اسعار الوقود، تطبيقا لاتفاقية مع صندوق النقد الدولى.

وقتل حارس شخصى لاحد السياسيين الجمعة خلال مشادة مع متظاهرين في بور-او-برنس عندما حاول اجتياز حاجز عنوة ثم أحرقت جثته فى الطريق.

وقبل حادثة الجمعة، أعلنت الحكومة أنه اعتبارا من عطلة الاسبوع، سيرتفع سعر البنزين 38% والديزل 47% والجاز 51%. وهذه التدابير لا تلقى قبولا بين غالبية المواطنين فى الدولة الاكثر فقرا في الاميركيتين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء جاك جاى لافونتانت "اطلب منكم ضبط النفس لأن لدى ادارتنا رؤية وبرنامجا واضحا ... لا تدمروا، لأن هايتى هى التى ستصبح أفقر".

وتابع أن "البلاد قيد التعمير، لكننا إذا دمرنا كل مرة، نكون كمن يريد ان يبقى فى المؤخرة".