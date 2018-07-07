حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 7-7-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 7-7-2018، حيث شهدت وصول إجمالى مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الماضى 266 مليون جنيه، علاوة على إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستعداد لطرح 1.7 مليون متر أرض صناعية "شواغر" بحلول نهاية الشهر الحالى ومطلع أغسطس المقبل.

266 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 11486.56 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 354.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 266.69 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 4.63 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.