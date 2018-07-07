حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 7-7-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 7-7-2018، حيث شهدت وصول إجمالى مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الماضى 266 مليون جنيه، علاوة على إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستعداد لطرح 1.7 مليون متر أرض صناعية "شواغر" بحلول نهاية الشهر الحالى ومطلع أغسطس المقبل.
266 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى
سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 11486.56 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 354.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 266.69 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 4.63 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
الغرفة التجارية: تخفيضات من 20 إلى 50% على الملابس الصيفى لتحريك السوق
كشفت شعبة الملابس فى غرفة القاهرة التجارية عن اتجاه بعض محلات التجزئة لعمل "أوكازيون" بعد استئذان وزارة التموين، وذلك قبل الأوكازيون الرسمى، بهدف تحريك السوق فى ظل ركود حاد فى المبيعات خلال الفترة الحالية.
وقال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنه يحق للمحلات عمل أوكازيون خاص بها قبل الأوكازيون الرسمى، والذى يتم تنظيمه مع وزارة التموين، مشيرا إلى أن مبيعات عيد الفطر حركت السوق لكن أجواد الركود عادت رغم انطلاق الموسم الصيفى.
"التنمية الصناعية" تطرح 1.7 مليون متر أرض "شواغر" للمستثمرين خلال أغسطس
تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح 1.7 مليون متر أرض صناعية "شواغر" بحلول نهاية الشهر الحالى ومطلع أغسطس المقبل، وذلك لتلبية الطلبات المتراكمة لدى الهيئة عقب إتاحة قرابة 31.5 مليون متر منذ بداية 2016 وحتى الآن، وفق مصادر مسئولة فى الهيئة.
بنك مصر: 617.66 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 4 أشهر
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة مصرفه من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بلغت نحو 617.66 مليون جنيه، خلال 4 أشهر، لنحو 558 ألف عميل من الأفراد والشركات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، Hن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة.
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