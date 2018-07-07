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حصاد الأخبار.. التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد

السبت، 07 يوليه 2018 05:07 م
حصاد الأخبار.. التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد حصاد الأخبار
كتب إبراهيم سالم
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

وزير التنمية المحلية لرؤساء المدن: مفيش بلطجى يقف قدام رئيس حى.. نفذ القانون

 

وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

 

على المصيلحى: فتح مكاتب التموين فترة ثانية لتقديم الخدمات للمواطنين

 

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة39درجة

 

التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

 

 

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

 

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

 

"الصحة": 3 مصابين فى حريق مستشفى الحسين

 


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