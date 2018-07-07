حراس الأقصى يتصدون لاعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلى على منطقة باب الرحمة

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قالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن حراس المسجد الأقصى المبارك تصدوا فجر اليوم السبت، لعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، بعد قيامهم بأعمال تخريبية فى منطقة "باب الرحمة" بالمسجد.

وقال فراس الدبس مسئول الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، إن ذلك الاعتداء يأتى استكمالا لمخططات الاحتلال فى الاعتداء على مقبرة "باب الرحمة"، التى تواصلت الهجمة ضدها طوال شهر يونيو الماضى، وقد جرى اقتطاع جزء من المقبرة وتسييجها، وتدنيسها ونبش للقبور ووضع أسوار وحواجز حديدية لفصل الجزء الذى اقتطعته شرطة الاحتلال من المقبرة، وتسعى سلطات الاحتلال لمصادرة أجزاء المقبرة لصالح إنشاء مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية فى المكان.

ويشار إلى أن مئات المصلين المعتكفين فى المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان الفائت، نفذوا أعمالا تطوعية ضخمة فى منطقة باب الرحمة داخل الأقصى، شملت توضيب وترتيب المنطقة وزراعتها بأشجار زيتون جديدة لتوفير الأجواء المناسبة لاستخدامها من قبل المصلين، فى حين تسعى سلطات الاحتلال منذ ذلك الوقت الى تخريب هذه الأعمال وإعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقا.