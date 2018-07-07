حدائق القاهرة تفتح أبوابها اليوم مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل جميع حدائق محافظة القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة اليوم السبت زوارها مجانا، بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومى الـ1049، وذلك بناءا على قرار محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.

كما يستقبل الأتوبيس النهرى التابع لهيئة النقل العام المواطنين اليوم السبت بتخفيض 50 %، لإتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة باحتفالات العيد القومى.

ويأتى ذلك ضمن احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى الـ 1049 كما استعدت حدائق القاهرة لاستقبال المواطنين كما تم مراجعة كافة الألعاب الترفيهية بالحدائق وكذلك الإنارة.