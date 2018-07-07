حبس عاطل حاول ترويج أقراص مخدرة بالبساتين 4 أيام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أقراص مخدرة بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد سمير، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "ح.ح" عاطل بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها المقدم على فيصل، رئيس المباحث، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبتكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم أثناء بيعه الأقراص المخدرة بشارع الصباغ، دائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 23 قرص ترامادول مخبأة داخل علبة سجائر، ومبلغ مالى 350 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر رقم 10868 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.