حبس سائق توك توك قتل زميله بسبب خلاف على أولوية المرور بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق "توك توك" قتل سائق سيارة نقل بالصف، بسبب الخلاف على أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل "حسن.أ.ا" سائق سيارة نقل نتيجة تلقيه طعنة نافذة بالصدر، أدت إلى مفارقته الحياة فى الحال.

وبإجراء التحريات بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى " يحي.ر" سائق توك توك، بسبب الخلاف على أولوية المرور بينهما، حيث سدد له المتهم طعنة نافذة بسكين وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة الصف من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.