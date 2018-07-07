video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق توك توك قتل زميله بسبب خلاف على أولوية المرور بالصف

السبت، 07 يوليه 2018 05:00 ص
حبس سائق توك توك قتل زميله بسبب خلاف على أولوية المرور بالصف حجز- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق "توك توك" قتل سائق سيارة نقل بالصف، بسبب الخلاف على أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل "حسن.أ.ا" سائق سيارة نقل نتيجة تلقيه طعنة نافذة بالصدر، أدت إلى مفارقته الحياة فى الحال.

وبإجراء التحريات بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى " يحي.ر" سائق توك توك، بسبب الخلاف على أولوية المرور بينهما، حيث سدد له المتهم طعنة نافذة بسكين وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة الصف من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهم بقتل سائق سيارة نقل بسبب الخلاف على أولوية المرور بالصف

اخبار الحوادث

حوادث

سائق توك توك

سيارة نقل

قتل

اولوية المرور

مشاجرات السائقين

مركز شرطة الصف




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة