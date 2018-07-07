حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بفاقوس

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث فاقوس، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط "دياب م أ" ، 19 سنة، عاطل ومقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا مابين (سرقة ، سلاح ناري)، و"حسن ح س"، 42 سنة عاطل، ومقيم بدائرة المرك سبق إتهامه فى عدد 2 قضية مابين (مخدرات ، فعل فاضح)، و"محمد ب د" 19 سنة عاطل، ومقيم بدائرة المركز.

لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبطهم بمحل تواجدهم بإحدى المزارع بقرية أمين باشا دائرة المركز ، وبحوزة الأول (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار ) .

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتكوينهم تشكيلاً عصابياَ فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، واعترفوا بارتكابهم ( عدد 8 وقائع سرقة دراجات نارية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.