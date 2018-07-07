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السبت، 07 يوليه 2018 05:28 م
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حبس أمينى شرطة لاتهامهما بالإهمال غافلهما متهم وأتلف حرز مخدرات بمنشاة ناصر

السبت، 07 يوليه 2018 05:05 م
حبس أمينى شرطة لاتهامهما بالإهمال غافلهما متهم وأتلف حرز مخدرات بمنشاة ناصر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس أمينى شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإهمال الجسيم، بعد قيام متهم فى قضية مخدرات بمغافلتهما وخطف الحرز الخاص به وإتلافه أثناء عرضه على النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة كشفت قيام المتهم بمغافلة أمينى الشرطة، وخطف الحرز الخاص به من حقيبتهم وأتلفه، إلا أن النيابة وجهت لهما تهمة الإهمال الجسيم فى عملهما.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات إتلاف أوراق رسمية، واختلاس حرز خاص بموظفين عموم، وتم حبسه من قبل نيابة منشاة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية حيازته للمخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة هروب متهم بحيازة مواد مخدرة للهيروين، أثناء مغافتله للحرس خلال عرضه على النيابة بمنشأة ناصر، وقيامه بخطف الحرز الخاص بالمخدرات المضبوطة معه، واتلافه، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 


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