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السبت، 07 يوليه 2018 12:01 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 7/7/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 07 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 7/7/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد. 
 
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً:
تستمر درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.
 
وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساءً على فترات.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
ليلاً:
تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق.
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 


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