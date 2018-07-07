جامعة الأزهر: لا وفيات بحادث حريق مستشفى الحسين

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر، عدم حدوث وفيات نتيجة حادث مستشفى الحسين الجامعى، مشيرة لوجود حالة وفاة طبيعية لشخص كان بالمستشفى ويعالج من نزيف بالمخ وأزمات قلبية، مؤكدا أن الوفاة طبيعة ولا علاقة لحادث اليوم بها.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أنه فى إطارالمتابعة الدائمة والمستمرة وتوجيهات الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر انتقل على الفور كل من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات وجميع قيادات كلية الطب إضافة إلى إدارة مستشفى الحسين الجامعى المتواجدة فى موقع الحادث، وعلى الفور تم إخلاء الطوابق المتضررة بواسطة رجال الإسعاف والدفاع المدنى وتم التعامل مع الوضع وإخماد النيران.

وقالت الجامعة، إنه تم على الفور نقل الحالات التى كانت محجوزة لاستكمال العلاج والبالغ عددها حوالى 115 حالة، منها 100 حالة لمستشفى سيد جلال الجامعى، و9 حالات تم نقلها لمستشفى الزهراء الجامعى، إضافة إلى 4 حالات تم نقلهما إلى مستشفى المنيرة العام.

وأضافت أن قيادات الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تثمن جهود جميع المتعاونين بداية من وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة ومدير الأمن إضافة إلى رجال الدفاع المدنى والحريق ورجال الإسعاف، والذين هرعوا جميعا لموقع الحادث وتم التعامل والسيطرة عليه فى الحال.

وأكدت أن إدارة مستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر أفادت عن نشوب حريق فى أحد المدرجات بالطابق الرابع بالمستشفى فى تمام الساعة الثانية والربع ظهر اليوم السبت، ثم تصاعدت النيران إلى الطابقين الخامس والسادس، وجار تحديد سبب الحريق بواسطة السلطات المختصة.