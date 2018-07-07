تعرف على موعد بدء الدراسة والنظام الجديد للتعليم × 35 معلومة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء الدراسة للعام الدراسى المقبل، اليوم السابع" يقدم فى 20 معلومة أهم وأبرز قرارات العام الدراسى الجديد.

1ـ يبدأ العام الدراسى 1 سبتمبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال والأول الابتدائى.

2ـ 30 مايو 2019 ينتهى العام الدراسى لرياض الأطفال يواقع 38 أسبوعا دراسيا.

3ـ يبدأ العام الدراسى للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى 22 سبتمبر.

4ـ مدة الدراسة فى الصفوف من 2 ابتدائى حتى 3 ثانوى 35 أسبوعا تنتهى 6 يونيو 2019.

7ـ السبت 4/5/2019 بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

8ـ تستمر الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حتى الخميس 30/5/2019.

9ـ إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ السبت 26/1/2019 وتنتهى يوم الخميس 7/2/2019.

10ـ السبت 18/5/2019 بداية امتحانات شهادة إتمام التعليم الفنى.

11ـ 8 يونيو 2019 بدء امتحانات الثانوية العامة على نظام البوكليت.

12ـ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يوافق على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل بنظام التقييم على ثلاث سنوات.

13ـ نظام التعليم المعدل يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا.

14ـ وافق المجلس الأعلى للتعليم على نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019

15ـ تدريس مواد ( تطبيقات رياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي) وذلك كمواد مستمرة على مدار العام.

16ـ تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة (نظام التعليم المزدوج) لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات .

17ـ الهدف من المشروع القومي للتعليم هو إعادة بناء المواطن المصري.

18ـ الرئيس السيسي يساند ويدعم المشروع القومى للتعليم.

19ـ سوف يعلن الرئيس عن النظام الجديد في جامعة القاهرة خلال الشهر الحالى.

20ـ نظام التعليم الفني الجديد يشتمل على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة، لتأهيلهم لغويًا وتربويًا ومهاريًا بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

21ـ تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات ليصبح قائما على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

22ـ النظام المعدل للثانوية العامة القائم على التقييم خلال ثلاث سنوات يجتاز الطالب عددًا من الامتحانات على مدار الثلاث سنوات.

23- يحتسب للطالب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة تضمن حضور الطالب ونجاحه في كل الامتحانات.

24ـ احتساب أفضل الدرجات في المجموع التراكمي النهائي للتقدم إلى تنسيق الجامعات.

25ـ تكون الامتحانات على مستوى المدرسة، وذلك للتخفيف من حدة ورهبة الامتحانات على أولياء الأمور والطلاب.

26ـ ستكون هناك قواعد صارمة تطبق بالنسبة للغياب والحضور.

27ـ نظام استخدام التابلت الجديد في المرحلة الثانوية سوف يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة.

28ـ الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزى، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصري بشري به.

29ـ جار تصنيع مليون تابلت لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

30ـ 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها سيرفر به المواد التعليمية وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا.

31ـ السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام.

32ـ جارى تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب.

33ـ نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي، فيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.

34- تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم.