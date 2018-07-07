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تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

السبت، 07 يوليه 2018 12:00 ص
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل أعمال إنشاء محطة مترو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، سدادات حديدية بمحيط إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وتستمر اﻷعمال لمدة 3 سنوات مع تدعيم المنطقة بالكامل بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة عن منطقة الأعمال مع مراقبة المنطقة بالكاميرات، وتم إغلاق عدد من الشوارع بسبب إنشاء محطة مترو وادى النيل وإجراء تحويلات ومنها:
 
 
- إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب.
 
- إغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.
 
- إجراء تحويلات بالمنطقة فى الاتجاه القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينًا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية.
 
- القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.
 
 -القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارًا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينًا بشارع محمود بدر الدين وصولاً لشارع الحجاز.
 
- القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارًا اتجاه شارع جزيرة العرب، ثم يمينًا لشارع لبنان ثم يمينًا بشارع شهاب وصولاً لشارع ونفق وادى النيل.

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