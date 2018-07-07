تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، سدادات حديدية بمحيط إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وتستمر اﻷعمال لمدة 3 سنوات مع تدعيم المنطقة بالكامل بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة عن منطقة الأعمال مع مراقبة المنطقة بالكاميرات، وتم إغلاق عدد من الشوارع بسبب إنشاء محطة مترو وادى النيل وإجراء تحويلات ومنها:

- إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب.

- إغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

- إجراء تحويلات بالمنطقة فى الاتجاه القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينًا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية.

- القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.

-القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارًا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينًا بشارع محمود بدر الدين وصولاً لشارع الحجاز.

- القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارًا اتجاه شارع جزيرة العرب، ثم يمينًا لشارع لبنان ثم يمينًا بشارع شهاب وصولاً لشارع ونفق وادى النيل.