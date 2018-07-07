تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1025 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.8 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 92.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.91%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 2472 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 801 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 48 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 537 مليون جنيه بحجم تداول 191 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 29 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3009 مليون جنيه بحجم تداول 992 ورقة مالية منفذة من خلال 77 ألف عملية.