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السبت، 07 يوليه 2018 07:49 م
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تحطم طائرة عسكرية من طراز "ميج - 21" فى رومانيا ومصرع قائدها

السبت، 07 يوليه 2018 06:36 م
تحطم طائرة عسكرية من طراز "ميج - 21" فى رومانيا ومصرع قائدها طائرة عسكرية من طراز ميج - 21 - أرشيفية
بوخارست (أ ش أ)
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لقى طيار مصرعه إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز (ميج-21 لانسر) تابعة للقوات الجوية الرومانية اليوم السبت، شرقى العاصمة الرومانية بوخارست.

وقالت وزارة الدفاع - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدت إلى تحطم الطائرة المنكوبة التى كانت تحلق فى السماء خلال استعراض جوى قبل تحطمها، معلنة عن هوية قائد الطائرة الذى يبلغ من العمر 36 عامًا.

ونقلت تقارير تلفزيونية محلية عن شهود عيان قولهم إن الطائرة انفجرت عند ارتطامها بالأرض، مرجحين أن الطيار ربما كان يحاول تفادى إصابة الحشود المشاهدة للاستعراض - البالغ عددهم نحو 4 آلاف شخص - واختار بدلاً من ذلك أن تصطدم الطائرة فى مكان مجاور.

 


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