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السبت، 07 يوليه 2018 12:20 م
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تحرير 651 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 07 يوليه 2018 11:57 ص
تحرير 651 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 651 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 146 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و40 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و44 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 6 سيارات و49 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و14 رخصة لمخالفة البيئة و53 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 26 رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 26 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و9 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و26 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و13 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 30 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و16 مخالفة مواقف عشوائية و5 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 31 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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