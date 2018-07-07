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تجديد حبس صاحب مشغل وعاطل 15 يوما لإطلاقهما الرصاص على بقال فى القليوبية

السبت، 07 يوليه 2018 04:10 م
تجديد حبس صاحب مشغل وعاطل 15 يوما لإطلاقهما الرصاص على بقال فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، تجديد حبس صاحب مشغل وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإطلاقهما الرصاص على بقال وعامل وقهوجى، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الآخران.

 

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية بالواقعة، إذ أكد المتهم الأول سابقة وجود خلافات بينه وبين المتهم الأول والآخرين وتوجد علاقة مالية بينهما، وتدخل آخران لحل هذه الخلافات ونشبت بينهما مشاجرات عديدة، فقرر الانتقام منه، وحصل على سلاح من أحد البلطجية واستعان بالمتهم الثانى، وتوجه إلى منزله بعد أن علم بوجوده بصحبة المصابان وفتح عليهم النار فلقى مصرعه وأصيب صديقيه.

 

وتحفظت النيابة على الأسلحة المضبوطة وهى بندقية "آلية" المستخدمة فى الواقعة، و3 خزن لسلاح إلى و36 طلقة لذات العيار، وطبنجتين حلوان "9 مم"، و5 خزن و10 طلقات ذات العيار و45 طلقة خرطوش، ووجهت للمتهمان تهمة القتل وحيازة أسلحه بدون ترخيص والبلطجة وترويع الأمنيين.

 

وتلقى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخمية، إشارة من المستشفى بوصول "هشام. أ. ر" 22 سنة، بقال متوفى إثر إصابته بطلق نارى بالبطن والرأس، وإصابة كلا من "محمد. أ. م" 27 سنة، عامل، مصاب بطلق نارى، و"إبراهيم. م. م" 33 سنة، صاحب مقهى مصاب بطلق نارى.

 

وأخطر اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقل العميد صموئيل عطا الله مأمور القسم، وبسؤال والد المتوفى 48 سنة، موظف مدنى بقسم ثان شبرا الخيمة، قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المتوفى وبين كلًا من "صالح. ع. إ" 52 سنة، صاحب مشغل، و"محمد. ص. ع" 30 سنة، عاطل، على إثر خلافات مالية سابقة بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، ما أدى لوفاة نجله وإصابة الثانى والثالث وفرا هاربان.

 

جرى ضبط المتهمين أثناء اختبائهما بمنزل أحد أقاربهما بقليوب وبحوزتهما البندقية الآلية "المستخدمة فى الواقعة"، و3 خزن آلية، و36 طلقة لذات العيار، وطبنجتين "حلوان" 9 مم، و5 خزن و10 طلقات ذات العيار، و45 طلقة خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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