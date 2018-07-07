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تجديد حبس دجال شرم الشيخ 15 يوما‎ على ذمة التحقيقات

السبت، 07 يوليه 2018 02:49 م
تجديد حبس دجال شرم الشيخ 15 يوما‎ على ذمة التحقيقات تجديد حبس -أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شرم الشيخ تجديد حبس دجال شرم الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بحجة إخراج الجن من اجساد السيدات وممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات بشرم الشيخ 12 مرة .

تعود وقائع القضية عندما تلقى الرائد محمد رمضان رئيس مباحث قسم شرم الشيخ معلومات تفيد بقيام دجال بالنصب على السيدات من خلال صفحة على التواصل الاجتماعى  باسم "الشيخ محمد المغربى" لممارسة الرذيلة معهن.

وبعد ورود المعلومات تقدمت إحدى السيدات عن طريق النجدة وتدعى "سارة .أ.ع" وتعمل بشرم الشيخ، بأنها تعدت على أحد الاشخاص ويدعى "المسبح ز"، ويعمل دجالا بشرم الشيخ ويتخذ من مسكنه بفيلل عايدة بالهضبة مسرحا لممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وأنه هرب بعد أن لقنته علقة ساخنة لإيهامها بفك الأعمال، وأنه يقوم بالنصب عليها والاستيلااء على أموالها وممارسة الرذيلة معها بحجة إخراج الجن من جسدها .

وتم إبلاغ اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء والعميد مدحت السقا مدير المباحث الجنائية اللذان أمرا بسرعة ضبط المتهم وغلق كل الطرق المؤدية إلى هروبه، نظرا لأن هذه الواقعة تعتبر جديدة على مدينة شرم الشيخ  ولما تمثله هذه الواقعة من خطورة إجرامية .

تم تشكيل فريق للتأكد من صحة الواقعة، ودلت تحريات المباحث التى أجراها الرائد محمد رمضان رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ والنقيب عاصم حسين معاون المباحث، أن المتهم مقيم بفيلل عايدة بإحدى الشقق المستأجرة، وأنه أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى العلاج وفك الأعمال وتسخير الجن وقدرته على فك المربوط ويوهم مواطنية أنه من المغرب .

تم عمل عدة أكمنة لضبط المتهم وإبلاغ اسمة فى جميع كمائن المحافظة لعدم الهروب، وتمكن النقيب عاصم حسين معاون مباحث قسم اول شرم الشيخ من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على العديد من الاحجبة وبخور وأحبار وأوراق مكتوبة تستخدم فى الدجل والشعوذة. وبمواجهته بالتحريات أعترف بارتكابه الواقعة، وأنه يمارس الجنس مع بعض السيدات بدعوى فك الأعمال وتسخير الجن.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5600جنايات قسم اول شرم الشيخ وبعرض المتهم على النيابة العامة تحت إشراف عمر شاهين رئيس النيابة قرر أحمد عبدالمتعال وكيل نيابة شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق جددها قاضى المعارضات اليوم السبت 15يوما على ذمة التحقيق.

 

 

 

 


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