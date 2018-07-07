تجديد حبس أشهر تاجر مخدرات بالمعصرة 15 يوما

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعرضات بمحكمة جنح حلوان، حبس أشهر تاجر مواد مخدرة بمنطقة المعصرة 15يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام "م.س"، عاطل، بتجارة المواد المخدرة، وتبين سابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 5404 لسنة 2016 جنح الشيخ زايد "مخدرات".

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبتكثيف الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 60 قطعة حشيش، و35 لفافة بها مسحوق "الهيروين"، ومبلغ 500 جنيه، وتحرر المحضر رقم 17560، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يومًا.