video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس أشهر تاجر مخدرات بالمعصرة 15 يوما

السبت، 07 يوليه 2018 07:31 م
تجديد حبس أشهر تاجر مخدرات بالمعصرة 15 يوما مخدرات -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
جدد قاضى المعرضات بمحكمة جنح حلوان، حبس أشهر تاجر مواد مخدرة بمنطقة المعصرة 15يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام "م.س"، عاطل، بتجارة المواد المخدرة، وتبين سابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 5404 لسنة 2016 جنح الشيخ زايد "مخدرات".
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبتكثيف الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 60 قطعة حشيش، و35 لفافة بها مسحوق "الهيروين"، ومبلغ 500 جنيه، وتحرر المحضر رقم 17560، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يومًا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات تطارد اثنين من المتهمين وراء جلب شحنة مخدر "الآيس"

صور.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد

المعصره

اخبار الجريمه

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

حوادث مصر




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة