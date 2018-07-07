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تايمز: ماى ستقيل وزير الخارجية إذا حاول تقويض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

السبت، 07 يوليه 2018 01:00 ص
تايمز: ماى ستقيل وزير الخارجية إذا حاول تقويض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن (رويترز)
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ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أبلغت كبار حلفائها أنها ستقيل وزير الخارجية بوريس جونسون، إذا ما حاول تقويض الموقف التفاوضى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى اتفق عليه مجلس الوزراء، الجمعة.

ولم تنسب الصحيفة التقرير إلى مصادر، كانت ماى قالت فى وقت سابق إنها اتفقت مع مجلس وزرائها على الموقف التفاوضى لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أشهر من التكتم، توصلت ماى إلى الاتفاق على أمل التغلب على انقسامات فى الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

 


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وزير الخارجية البريطانى

الخروج من الاتحاد الأوروبى




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