تاجيل إعادة محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كلا من أحمد عبد الرازق الإمام وأيمن الششتاوى وأمانة سر خالد شعبان، ومصطفى عبد المجيد تأجيل اعادة محاكمة 74 متهما من عناصر الإخوان، فى احداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة الأول من دور أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.

حيث اسندت النيابة العامة عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة اسست على خلاف أحكام لقانون ولتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشات شرطية وقضائية وعامة والشروع فى قتل عدد من أفراد الشرطة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيا بحق 79 متهما إخوانيا، وبراءة 5 آخر ين والمشدد تراوح بين 10 و15 عاما بحق 35 آخر ين متهمين فى اقتحام قسم شرطة سمالوط.

بعد أن أسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشات عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.