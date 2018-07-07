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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 07 يوليه 2018 09:23 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب ــ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتين تابعتين لشركة مصر للطيران رقم 916 المتجهة الي أبوظبي، ورحلة رقم 910 المتجهة الي دبي، بإضافة الي تأخر إقلاع رحلة تابعة للخطوط الإماراتية 926 والمتجهة الي دبي، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك إضافة إلى ظروف التشغيل .
 
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة. 
 
 
 

 


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