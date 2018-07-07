تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "رشوة البترول" لـ 8 سبتمبر المقبل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة 8 سبتمبر لحضور المتهمين.