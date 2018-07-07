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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "رشوة البترول" لـ 8 سبتمبر المقبل

السبت، 07 يوليه 2018 01:01 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "رشوة البترول" لـ 8 سبتمبر المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة 8 سبتمبر لحضور المتهمين.
 
تشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.
 

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