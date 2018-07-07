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السبت، 07 يوليه 2018 01:02 م
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بومبيو: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية "مثمرة جدا"

السبت، 07 يوليه 2018 12:21 م
بومبيو: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية "مثمرة جدا" بومبيو
(أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو،اليوم السبت، أن المحادثات التى أجراها ليومين مع نظيره في كوريا الشمالية حول نزع بيونغ يانغ ترسانتها النووية كانت "مثمرة جدا".

لكنه وفى تصريحاته للصحفيين قبيل التوجه الى طوكيو، لم يقدم تفاصيل جديدة تذكر حول مدى التزام كوريا الشمالية "بنزع السلاح النووى" مقابل ضمانات امنية أمريكية. وقال "هذه مسائل معقدة، لكننا أحرزنا تقدما حول كل المواضيع المحورية تقريبا، فى بعض النقاط الكثير من التقدم، وفى نقاط اخرى لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل".

 


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