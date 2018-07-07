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السبت، 07 يوليه 2018 01:41 م
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بدء نظر ثانى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

السبت، 07 يوليه 2018 12:51 م
بدء نظر ثانى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة المتهمون فى رشوة محافظ المنوفية داخل القفص
كتب سليم على
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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، اليوم، السبت، نظر ثانى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في اتهامهم بالرشوة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
 
كانت تحقيقات النيابة، كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة "إيه أي أكتيف" لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
 
الدفاع وهيئة المحكمة
الدفاع وهيئة المحكمة

المتهمون
المتهمون
 
 
 

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