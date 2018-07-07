بدء توافد رؤساء أحياء ومراكز المحافظات لحضور اجتماع وزير التنمية

بدأ منذ قليل، توافد رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظات بالجمهورية، لحضور اجتماع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، لمناقشة خطة العمل والتأكيد على النزول إلى أرض الواقع لمواجهة كافة العقبات التى تواجه المواطن المصرى.

ويلتقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برؤساء مدن وأحياء ومراكز محافظات الجمهورية، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع مدارس سقارة، إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.