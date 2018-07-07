بدء اجتماع وزير التنمية المحلية برؤساء أحياء ومراكز المحافظات بمجمع سقارة

كتب إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل، اجتماع رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظات بجمهورية مصر العربية، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشة خطة العمل لها، والتأكيد على النزول إلى أرض الواقع، لمواجهة كافة العقبات التي تواجه المواطن المصرى.

ويلتقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برؤساء مدن وأحياء ومراكز محافظة الجيزة، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع مدارس سقارة، إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.