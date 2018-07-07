بالأرقام.. الزراعة: ارتفاع مخالفات البناء لـ83 ألفا و779 فدانا والبحيرة الأعلى

كشف أحدث تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عن أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 2 من الشهر الحالى بلغت مليونًا و878 ألفًا و630 حالة تعد، بإجمالى مساحات وصلت إلى 83 ألفًا و779 فدانًا من الأراضى الخصبة، وجارى عمل اللجان لرصد وحصر أى مخالفات .

وأكد تقرير حماية الأراضى، الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخه منه، أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 487 ألفًا 803 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 27 ألفًا و267 فدانًا و10 قراريط.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها ومحرر لها محاضر بناء بالقانون 119 لسنة 2008 بلغت مليونًا و390 ألفًا و827 حالة بإجمالى مساحة تصل إلى 56 ألفًا و512 فدانًا، فيما تواصل اللجان الفنية التابع لحماية الأراضى حصر جميع مخالفات التعديات لاتخاذ جميع الإجراءات لإزالتها.

وأضاف التقرير، أن أكثر المحافظات تعديًا على الأراضى الزراعية هى محافظة البحيرة بإجمالى 8319 فدانًا تلتها فى المركز الثانى محافظة الغربية بإجمالى مساحة تصل إلى 7762 فدانًا فى حين احتلت محافظة المنيا المركز الثالث فى التعديات بإجمالى مساحة بلغت 7213 فدانًا، تلتها فى المركز الرابع محافظة القليوبية بإجمالى مساحة 6526 فدانًا، ثم محافظة الشرقية فى المركز الخامس بمساحة 6149 فدانًا، ثم محافظة كفر الشيخ فى المركز السادس بإجمالى مساحة تعديات بلغت 5724 فدانًا، فى حين احتلت محافظة المنوفية المركز السابع بإجمالى مساحة بلغت 5175 فدانًا.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة كلف، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين، بجميع محافظات الجمهورية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، مضيفًا أنه هناك غرف عمليات مركزية التى تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية تعمل دوريًا لمواجهة التعديات، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، نظرًا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، سواء كانت تشوينًا أو تجريفًا أو بناءً.

وأضاف المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه هناك متابعة دورية بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا والتحرك الفورى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، موضحًا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

وأكد المهندس مجدى عبد العزيز، مدير عام حماية الرقعة الزراعية بحماية الأراضى، أن هناك 3 حالات للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

فيما كشف تقرير حماية الأراضى، أن هناك منشورًا من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى يتم تفعيلة دوريًا على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية، لإزالة التعديات فور وقعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة.