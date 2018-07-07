باكستان: نواز شريف سيطعن بعد غد فى حكم سجنه بقضية الفساد

إسلام آباد (أ ش أ)

أوردت قناة جيو الباكستانية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف يعتزم تقديم طعن بعد غد الاثنين، أمام المحكمة العليا فى إسلام آباد ضد الحكم الصادر مؤخرا بسجنه 10 أعوام فى إطار اتهامات بالفساد فضلا عن الزامه بدفع غرامة تعادل نحو 8 ملايين جنيه استرليني.

ونقلت القناة مصادر مطلعة فى إسلام آباد - لم تسمها - القول إن فريق الدفاع عن رئيس الوزراء السابق أكد أن تخفيف هذا الحكم سيكون من الصعوبة بمكان فى حالة عدم عودته إلى البلاد فى غضون 10 أيام.

وكانت مريم ابنة نواز شريف - التى صدر أيضا بحقها حكم بالسجن لمدة 8 أعوام وغرامة قدرها مليونى جنيه استرلينى - قد أعلنت فى تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرا فى لندن أنها ستعود مع والدها إلى باكستان قبيل انقضاء الأيام العشرة المحددة من جانب القانون.

يشار إلى أن السلطات الباكستانية وضعت اسم الكابتن المتقاعد سافدار عوان صهر نواز شريف الذى اصدرت المحكمة الباكستانية ايضا حكما بسجنه لمدة عام بتهمة الفساد فى القائمة السوداء والتى تحظر عليه مغادرة الاراضى الباكستانية بطريق البر او البحر او الجو .