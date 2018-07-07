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انطلاق امتحان الدور الثانى بالثانوية العامة للطلاب المصريين فى السودان اليوم

السبت، 07 يوليه 2018 06:00 ص
انطلاق امتحان الدور الثانى بالثانوية العامة للطلاب المصريين فى السودان اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الدور الثانى لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسى الحالى تبدأ، اعتبارًا من اليوم السبت 7/7/2018، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14/7/2018.

وقال رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة استعدت للامتحانات حيث تم سفر البعثة المسئولة عن الامتحانات، إضافة إلى أوراق الأسئلة، مشيرا إلى أن قرابة 50 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال الفترة الماضية نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2018 حيث بلغت 53,2%  بعد أن تقدم 208 طالب  لأداء امتحان الدور الأول تغيب عن أداء الامتحانات 3 طلاب، واجتاز الامتحان 108 طالبا ويخوض امتحانات الدور الثانى 50 طالب وطالبة، كما رسب قرابة 45  طالب وطالبة.

 

السودان
 

 


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الثانوية العامة 2018 بدولة السودان




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