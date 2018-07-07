انتقال فريق من نيابة الجمالية لحريق مستشفى الحسين للمعاينة

كتب أحمد إسماعيل

انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الجمالية الجزئية، إلى مستشفى الحسين الجامعى، لمعاينة آثار حريق 4 أدوار منها، والوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت رجال المعمل الجنائى بفحص الحريق وإعداد تقرير فنى حول بداية نشوب الحريق وسببه ونهايته والعوامل التى ساعدت على الاشتعال.

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر على حريق مستشفى الحسينى الجامعى وتم إجراء عملية التبريد.

وقال مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، إن حريق شب داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى تسلل للطوابق الأربعة وتم السيطرة عليه بـ12 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى.

وأوضح المصدر، أنه تم إخلاء الطوابق من المرضى والسيطرة على النيران قبل تسللها لغرف المرضى ولم يسفر الحادث عن أية إصابات، مرجحًا أن ماس كهربائى بغرفة الاجتماعات سبب الحريق الذى امتد للطوابق الأربعة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.