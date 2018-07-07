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السبت، 07 يوليه 2018 02:45 م
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انتشال 5 جثث إضافية بعد غرق السفينة السياحية فى تايلاند

السبت، 07 يوليه 2018 12:58 م
انتشال 5 جثث إضافية بعد غرق السفينة السياحية فى تايلاند قوات انقاذ تايلاند
(أ ف ب)
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انتشلت فرق الانقاذ، اليوم السبت، خمس جثث اضافية من البحر قبالة سواحل جزيرة فوكيت التايلندية السياحية بعد 48 ساعة على كارثة غرق سفينة وسط أمواج عاتية مما أدى إلى مصرع عشرات الركاب الصينيين.

وعثر على العديد من الجثث وهي تطفو على سطح البحر وكان الضحايا يرتدون سترات النجاة، على بعد عدة كيلومترات من موقع غرق السفينة فينيكس إثر تعرضها لأمواج عاتية بلغ ارتفاعها خمسة امتار وسط عاصفة مساء الخميس.

وهذا احد أسواء كوارث غرق السفن في التاريخ الحديث لتايلاند، التي لديها سجل ضعيف في السلامة والصحة رغم اعتمادها بشكل كبير على السياحة.

وقال حاكم فوكيت نورابات بلودثونج السبت "تم العثور على خمس جثث اليوم وستواصل فرق الاغاثة تفحص المركب والتأكد من عدم وجود المزيد من الجثث فيه".

وكانت فينيكس المكونة من ثلاث طبقات تقل 105 ركاب معظمهم من السياح الصينيين، عندما غرقت فى طريق العودة من موقع غوص شهير.

وانتشل المسعفون 37 جثة من المياه الجمعة، وقالت حكومة فوكيت ان مشرحة الجزيرة امتلأت، فيما طلبت السلطات الصينية 40 وحدة تبريد اضافية.

وتم انقاذ 48 شخصا من الركاب والطاقم الخميس، فيما انقذت صينية من المياه الجمعة ونقلت الى المستشفى في فوكيت بعد أن أمضت الليل في المياه.

وقال رجال الانقاذ الجمعة انهم رصدوا "أكثر من 10 جثث" تطفو داخل هيكل السفينة التي غرقت 40 مترا تحت سطح بحر أندامان.

وقال الادميرال البحري شاروينبون كومراسى أن الآمال تتضاءل فى العثور على مزيد من الأحياء.

وقال السبت "بالطبع سنواصل عمليات البحث لكن فرص النجاة قليلة. سننتظر إلى أن تطفو الجثث على سطح المياه".

وتوجه سفير الصين لدى تايلاند إلى فوكيت حيث قال ان الصين أرسلت فريقين للبحث والانقاذ لمساعدة السلطات التايلندية.

وقال "نسعى للعثور على المفقودين فى أسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للجرحى وأقارب الركاب، إضافة الى مساعدتهم فى التحضيرات للخطوات التالية".

ويبدو أن فينيكس كانت من بين العديد من المراكب التي تجاهلت تنبيها صدر الأربعاء يحذر السياح من القيام برحلات يومية للجزر العديدة فى البحر قبالة منتجع فوكيت السياحى.

ووقعت الكارثة وسط أحوال جوية سيئة على بعد بضعة كيلومترات قبالة سواحل كوه-هى الجزيرة الصغيرة الشهيرة بتشكيلاتها المرجانية.

وتايلاند حاليا محط انظار وسائل الإعلام العالمية بسبب عملية مستمرة لإنقاذ 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم محاصرين داخل منذ 14 يوما داخل مغارة غمرتها المياه فى شمال البلاد.

والعام الماضي زار 9,8 مليون سائح صينى تايلاند، فيما وصل خمسة ملايين فى الفترة بين يناير ومايو هذا العام.

 


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