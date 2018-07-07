انتشار سريع لحريق غابات فى كاليفورنيا وإجلاء أكثر من 2000 شخص

رويترز

انتشر حريق غابات بسرعة بفعل الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة عبر منازل إلى الشمال من مدينة لوس انجليس الأمريكية مما أسفر عن إجلاء أكثر من 2000 شخص.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق، وهو واحد من عشرات الحرائق المستعرة في المنطقة، نشب في أحد المباني في جوليتا بولاية كاليفورنيا حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي قبل أن ينتشر إلى منطقة نباتات ومنها إلى نحو 20 مبنى آخر.

وأظهرت لقطات متداولة على تويتر رجال الإطفاء وهم يكافحون حرائق في منازل عديدة فيما أعلنت سلطات مقاطعة سانتا باربره إجلاء 2200 على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو 2000 آخرين.

ونشبت عشرات الحرائق في غرب الولايات المتحدة وأججها الحر القائظ والرياح وانخفاض الرطوبة.

وأعلنت السلطات أمس الجمعة عن أول حالة وفاة بعد العثور على جثة مجهولة تحت أنقاض منزل دمره حريق كلاماثون الذى اندلع يوم الخميس قرب حدود كاليفورنيا مع أوريجون.