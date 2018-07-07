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انتحار ربة منزل بسبب الخلافات العائلية مع زوجها بالبحيرة

السبت، 07 يوليه 2018 11:04 ص
انتحار ربة منزل بسبب الخلافات العائلية مع زوجها بالبحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل
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أقدمت ربة منزل فى العقد الثانى من العمر، على الانتحار بمركز حوش عيسى بالبحيرة، وذلك بقيامها بشنق نفسها داخل منزلها بسبب خلافات زوجية.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى من الأهالى، بوفاة سيده داخل منزلها دائرة المركز .

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "أ ع ع" 19 سنة ربة منزل، ترتدى كامل ملابسها، تتدلى من عدد إيشارب ملفوف حول عنقها ومعلقه بسقف غرفة نومها بالمنزل ولا توجد آثار عنف أو بعثره بمحتويات المنزل، أخطرت النيابه العامه لتولى التحقيق وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بوجود آثار شنق حول الرقبه، تبدأ من زاوية الفك إلى زاوية الفك الأخرىن واحتقان شديد بالأوردة بالرقبة، وإدعاء شنق، ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائيه من عدمه .
 
بسؤال زوجها "ع ع ع" 25 سنة فلاح ومقيم بذات الناحيه، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام زوجته المذكوره بشنق نفسها لمرورها بحاله نفسيه سيئه لوجود خلافات زوجيه بينهما، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وبسؤال والدها قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أو يشتبه فى وفاتها جنائياً ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه.

 

 


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